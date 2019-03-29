29 Mart 2019, 21:23
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Mehmet Akif Alakurt Eski Rol Arkadaşı Cansu Dere'nin Sözlerine Cevap Verdi

Kadınlar hakkında söylediği sözlerle büyük tepki çeken Mehmet Akif Alakurt, bir dönem rol arkadaşı olan Cansu Dere'nin "Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum." sözlerine "Kız doğru söylüyor" diyerek cevap verdi.

Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Sıla dizisindeki eski rol arkadaşı Cansu Dere'nin "Ben o dönem de kendisiyle konuşmuyorum" sözlerine cevap verdi.

"OYUNCULUK BÖYLE BİR ŞEY"

Muhabirlerin objektifine yakalanan oyuncu Cansu Dere, eski rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadını hakkındaki tepki çeken açıklaması hatırlatılınca, "Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum. O yüzden yorum yapmayayım" demişti. Bunun üzerine Mehmet Akif Alakurt'tan yanıt gecikmedi. Mehmet Akif Alakurt, Instagram'ın hikaye bölümünden şöyle cevap verdi: "Kız doğru söylüyor. Oyunculuk böyle bir şey."

NE OLMUŞTU?

Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kada rmükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullanmıştı.

Cansu Dere, Mehmet Akif Alakurt, Magazin



YORUMLAR (9)
HEMŞİNLİ: Ya adam doğru söylemiş.inanmayan sanat alemi denen o sahte dünyaya bi baksın.Ayrıca boşanma sonunda ödenen nafakalar ve mal bölüşümü kesinlikle iptal edilmeli.sadece evlenirken verilen mehir iade edilmeli.
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FUNDA: Filminde töreleri hiçe sayıp sevdiği kadın için canını feda etmeye her an hazır olan bu adamın filmlerini nasıl ciddiye alayım.
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DÜRBÜNLÜ: ülkemizde ve dünyada en lüzumsuz meslek artistlik ve şarkıcılıktır..en lüzumsuz insanlarda bu meslekleri yapanlardır,onlar olmasaydı ülkemiz ve dünyamız daha temiz ve huzurlu olurdu.
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