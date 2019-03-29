Mehmet Akif Alakurt Eski Rol Arkadaşı Cansu Dere'nin Sözlerine Cevap Verdi

Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Sıla dizisindeki eski rol arkadaşı Cansu Dere'nin "Ben o dönem de kendisiyle konuşmuyorum" sözlerine cevap verdi.

"OYUNCULUK BÖYLE BİR ŞEY"

Muhabirlerin objektifine yakalanan oyuncu Cansu Dere, eski rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadını hakkındaki tepki çeken açıklaması hatırlatılınca, "Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum. O yüzden yorum yapmayayım" demişti. Bunun üzerine Mehmet Akif Alakurt'tan yanıt gecikmedi. Mehmet Akif Alakurt, Instagram'ın hikaye bölümünden şöyle cevap verdi: "Kız doğru söylüyor. Oyunculuk böyle bir şey."

NE OLMUŞTU?

Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kada rmükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullanmıştı.