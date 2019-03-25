Mehmet Akif Alakurt, Kendisine "Erkeklik Sorunu Var" Diyen Fatih Altaylı'yı Yanına Davet Etti: Gel de Tedavi Edelim

Türk kadınlarına ettiği bitmek bilmeyen hakaretlerle olay olan, ardından yıllar önce oynadığı Sıla dizisinde sette çalışan bir kızı darp ettiği ortaya çıkan Mehmet Akif Alakurt, kendisine tepki gösterenlere de saygısızca cevaplar vermeye devam ediyor. Bircan Bali ve Ece Erken'e şok bir yanıt veren Alakurt, şimdi de Fatih Altaylı'yla verdiği cevap ile gündem oldu.

"ERKEKLİK SORUNU VAR" DEMİŞTİ

Fatih Altaylı'nın yaklaşık 2 hafta önce yazdığı yazısında, "Adam kafayı yemiş. Bu arkadaşın belli ki, çok ciddi bir erkeklik sorunu var. Bu kadar öfkenin arkasında ancak ve ancak çok ciddi bir impotans problemi olabilir. Muhtemelen terk edilme de bu yüzden!" diyerek Alakurt'a tepki göstermesinin ardından eski oyunudan çok konuşulacak bir cevap geldi.

"GEL DE TEDAVİ EDELİM"

Alakurt, Altaylı'nın yazısını yeni gördüğünü dile getirerek, "Muayene ücretinden kurtulduk sayende. Bir zahmet ilaçları yazdırıp yanıma gel de tedavi edelim şu durumu." yanıtını verdi.

"10 YAŞINDAN BERİ KIZLARIN ÜSTÜNDEYİM"

Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt, son yaptığı paylaşımla "10 yaşından beri kızların üstündeyim, ciğerlerini biliyorum" diyerek pes dedirtti.