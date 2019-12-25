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Mehmet Akif Ersoy anıldı

Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

25.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:41 Mehmet Akif Ersoy anıldı
Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Açış konuşmasında Okul Müdür Murat Gümüş, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sundu. Müdür Murat Gümüş, "Yakın tarihimizin en büyük şairi, fikir ve mücadele adamı, benzeri pek az görülen, özü sözüne uygun bir ahlak kahramanıdır. Mehmet Akif, masum milletinin en acıklı günlerinde, bütün dert, felaket ve acıları onunla birlikte yaşamış ve derinden hissetmiş bir gönül fedaisidir. Fakir bir ailede doğan Akif, alim bir zat olan çok sevdiği babasını küçük yaşta kaybetmiş, arkasından evleri de yanmıştı. Fakat hiçbir şeyden yılmayan bu çalışkan genç, bir taraftan okullarını birincilikle bitirirken, bütün sporları da başarıyla yapmış; diğer taraftan hatimle namaz kıldıracak kadar kuvvetli bir hafız olabilmiştir. Üç dilden eserler okuyabilecek kadar bilgisini ilerletmiş; tercümeler yapmış ve binlerce mısra yazıp yırtarak şairliğe hazırlanmıştır. Takdiri ilahi, İslam'a hizmetle geçen bir ömrün bütün mükafatını, sadece ahirete tahsis etmiş olmalı ki Mehmet Akif İstiklal marşını yazdığı ve "Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda." diye ilanı aşk ettiği sevgili vatanını terk ederek, hayatının son on yılını gurbette geçirmeye mecbur kalmıştır. Ölümle yüzleşmeye ve Rabbine kavuşmaya ne kadar hazır olduğunu "Çöz de artık ömrümün kördüğüm olmuş bağını, bana çok görme ilahi bir avuç toprağını!" mısralarından anladığımız M. Akif'in yolu, sevgili Peygamberimizin yoludur. Bizler de o yolun hizmetkarı olmayı, canımıza minnet biliyoruz. Cenabı Hak bizleri ve aziz milletimizi, o yoldan ayrılmaya bırakmasın" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı kısa videonun ardından öğrenciler tarafından Bülbül, Necid Çöllerinden Medine'ye ve Bir Gece şiirleri okunması ile program sona erdi. - BİLECİK

Fatih Sultan Mehmet, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

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