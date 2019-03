Mehmet Akif Ersoy Bosna Hersek'te Anıldı

Kaynak: AA

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Mehmet Akif'i Anma ve İstiklal Marşı'nın Kabulü Programı yapıldı.Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür-Sanat Evi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.Bosnalı akademisyen Dzemaludin Latic, burada yaptığı konuşmada, yakın zamanda Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirini Boşnakçaya tercüme edeceğini belirterek, Saraybosna ile Sırbistan'ın Novi Pazar şehirlerinde Çanakkale şehitleri için anıt yaptırılacağını ifade etti.Boşnakların birçoğunun Çanakkale'de şehit olan 15 bine yakın Boşnak'tan habersiz olduğunu dile getiren Latic, "Bu insanlar yalnızca Türkiye'yi ve Bosna Hersek'i değil, tüm Müslümanları korumak için can verdi. Türkiye'yi korumayı başaramasalardı, düşman orduları Rumeli'de ve Türkiye'deki tüm Müslümanları katledip Mekke ve Medine'ye doğru yol alırdı." ifadelerini kullandı.İstiklal Marşı'nın önemine de değinen Latic, "Bosna Hersek'in birçok milli şairi var ancak milli marşı yok. Dünyada, insanın içinde duygular uyandıran, sözleri olmamasına rağmen vatandaşlarının her duyduklarında ayağa kalkıp saygıda bulundukları bir milli marşın sadece Bosna Hersek'te olduğunu düşünüyorum." dedi.Latic, Bosna Hersek'in sözleri olmayan mevcut milli marşının bugün İsrail'de yaşayan Saraybosna asıllı bir Yahudi tarafından bestelendiğini anımsattı.Programda konuşan Zenica Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Türksever de Mehmet Akif'in hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecine değinerek, "Her milletin tarihinde o milleti farklı yönlerden etkileyen, o millete ilham veren, zor zamanlarında yol gösteren ve umut aşılayan öncü şahsiyetler bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy da vatan, bayrak, milliyet, din, iman, inanç, korkusuzluk gibi kavramlardan bahsedildiğinde akla gelen en önemli isimdir." ifadelerini kullandı.Program kapsamında, Türkçe öğrenen Bosnalı öğrenciler de Mehmet Akif Ersoy şiirlerini okudu, "Milletin Sesi Mehmet Akif" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.