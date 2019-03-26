Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne Yakışır Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi etrafından yapılan çevre düzenlemesi tamamlandı.Bölgede tamamlanan ve daha önce hizmete açılan çevre düzenlemesinin yapıldığı alanda vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Mehmet Akif Ersoy Camimiz şehrimizin gözbebeği bir camimizdir. Sizlerle bir arada olduğumuz için Allah'a şükrediyoruz. Allah-u Teala daha güzel hizmetler yapabilmeyi hepimiz nasip eylesin. Burada çok güzel bir çalışma yapıldı. Bu muhteşem camiye yakışır bir alan düzenlemesi gerçekleşti" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu tür çalışmaların öncüsü olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, "Malumunuz olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu muhteşem camilerin, bu alan düzenlemelerin, bu kentsel dönüşümlerin her zaman öcüsü olmuştur. Burada TOKİ marifetiyle yapılan kentsel dönüşüm neticesinde Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanın düzenlemesini yaptık" diye konuştu. - TRABZON