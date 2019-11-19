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Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 'Dil ve Konuşma Terapisi Polikliniği' açıldı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine atanan Dil ve Konuşma Terapisti Zülal Sararmış, hasta kabulüne başladı.

19.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:34Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 'Dil ve Konuşma Terapisi Polikliniği' açıldı
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine atanan Dil ve Konuşma Terapisti Zülal Sararmış, hasta kabulüne başladı.

2019 yılında İstanbul Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden mezun olan Zülal Sararmış, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Hastanede ve Çanakkale bir ilk olan Dil ve Konuşma Terapisi Polikliniğinde; afazi, travmatik beyin hasarı, motor konuşma bozuklukları, dudak damak yarıklığı, ses bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma, özgül dil bozukluğu, konuşmada akıcılık sorunları, sesletim ve ses bilgisel sorunlar, yutma bozuklukları bulunan hastaların dil ve konuşma sorunları ele alınarak tedavileri sağlanacak.

Dil ve Konuşma polikliniğinin işleyişine ilişkin bilgi veren Zülal Sararmış, "Polikliniğimize başvurmak isteyen hastaların öncelikle çocuk psikiyatri, nöroloji ve ya kulak burun boğaz polikliniklerine başvurmaları gerekmektedir. Burada değerlendirilen hastalar ihtiyaçları doğrultusunda ilgili hekim tarafından dil ve konuşma terapistine yönlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımıza hizmet verecek özellikli bir birimi daha hastanemiz ailesine eklemiş olduk. Genç ve idealist arkadaşımıza hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Güncel

Kaynak: İHA

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