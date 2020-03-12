Mehmet Akif Ersoy Erdek'te anıldı
"12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı" Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu salonunda gerçekleştirildi.
12.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:48
"12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı" Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu salonunda gerçekleştirildi.
Bu yıl Muzaffer Gürer Ortaokulu tarafından düzenlenen programa, İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Muzaffer Gürer Ortaokulu Müdürü Aslı Sertkaya, günün anlam ve önemine uygun konuşmasını yaptı. İstiklal Marşının kabul ediliş sürecini ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan belgesel film izlendi. Belgeselin ardından Muzaffer Gürer Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ilgiyle izlendi. Gösteri bitiminde ödül törenine geçildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe genelinde düzenlenen "Mehmet Akif ve İstiklal marşı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.
Programa Kaymakam Ekrem Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Esat Sevmiş, Cumhuriyet Savcısı Sercan Atakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR
Bu yıl Muzaffer Gürer Ortaokulu tarafından düzenlenen programa, İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Muzaffer Gürer Ortaokulu Müdürü Aslı Sertkaya, günün anlam ve önemine uygun konuşmasını yaptı. İstiklal Marşının kabul ediliş sürecini ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan belgesel film izlendi. Belgeselin ardından Muzaffer Gürer Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ilgiyle izlendi. Gösteri bitiminde ödül törenine geçildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçe genelinde düzenlenen "Mehmet Akif ve İstiklal marşı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.
Programa Kaymakam Ekrem Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Esat Sevmiş, Cumhuriyet Savcısı Sercan Atakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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