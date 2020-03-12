Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.
12.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:38
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı
İSTANBUL - İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstanbul Valiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy için Edirnekapı Şehitliğinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreni dualarla devam etti.Tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakmasıyla sona erdi.
İSTANBUL - İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstanbul Valiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy için Edirnekapı Şehitliğinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreni dualarla devam etti.Tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakmasıyla sona erdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıl dönümünde kabri başında anıldı
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