13.06.2019 17:40
Haberler»Yaşam » Haber

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda mezuniyet heyecanı

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 8. sınıf öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 8. sınıf öğrenciler için mezuniyet töreni yapıldı.

Programda ilk olarak mezun olan öğrenciler sınıf öğretmenleri ile birlikte alana davet edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü Ahmet Kara tarafından konuşma yapıldı. Okul Müdürü Ahmet Kara öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti. Müdür Kara, "Geleceğe ümitle bakarak vatana millete faydalı olabilmeniz dileğiyle Allah yolunuzu açık etsin. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

228 öğrencinin mezun olduğu tören veliler tarafından büyük ilgi gösterildi. Çeşitli gösterilerin ardından tüm okul öğrencilerinin fotoğraf çekimi ile tören sona erdi. Çocuklarının mezuniyetini doyasıya yaşayan ailelerin mutlulukları görülmeye değerdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Son Dakika Haberleri
18:58 Genç kızı silahla öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi
18:58 TUNCELİ Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
18:58 ANKARA Başkentte sağanak ve dolu
18:57 DHA DIŞ – Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı
18:57 Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
18:56 Bonzai ile yakalayan şahıs serbest
18:56 Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir
18:56 Üniversiteli Berfin'in katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis istemi
18:56 Çubuk'ta mezuniyet töreni
18:56 Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi
18:55 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar'da toprağa verildi
18:55 Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi
18:55 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
18:55 Avusturya'da ırkçı saldırı