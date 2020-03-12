Mehmet Akif Ersoy PAÜ'de anıldı
Pamukkale Üniversitesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılında Eğitim Fakültesi'nde "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenledi.
12.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:02
Pamukkale Üniversitesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılında Eğitim Fakültesi'nde "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenledi.
Eğitim Fakültesi tarafından Çarşamba günleri düzenlenen etkinliğe bu hafta Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk konuk oldu. Engin Aksel Konferans salonunda gerçekleşen etkinlik Dekan Prof. Dr. Bilge Can, fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Prof. Dr. Nurettin Öztürk, "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans verdi. Mondros Mütarekesi'nin ardından İstanbul'un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Birinci İnönü Zaferi gibi tarihsel gelişmeleri anlatan Öztürk, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazış öyküsünü, meclis'te okunuşu, ayakta dinlenişi ve alkışlarla kabulünü anlattı. Akif'in hayatı, hakkında yazılmış önemli eserler ve Akif'in kaleminden çıkmış eserler üzerine bilgi veren Öztürk, Mehmet Akif Ersoy'un insan hürriyeti ve milli istiklal etrafındaki düşüncelerini şiirlerinden örnekler vererek açıklayarak, özgürlük ve bağımsızlığın Türklük için taşıdığı önem ve değerini vurguladı. - DENİZLİ
Eğitim Fakültesi tarafından Çarşamba günleri düzenlenen etkinliğe bu hafta Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk konuk oldu. Engin Aksel Konferans salonunda gerçekleşen etkinlik Dekan Prof. Dr. Bilge Can, fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Prof. Dr. Nurettin Öztürk, "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans verdi. Mondros Mütarekesi'nin ardından İstanbul'un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Birinci İnönü Zaferi gibi tarihsel gelişmeleri anlatan Öztürk, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazış öyküsünü, meclis'te okunuşu, ayakta dinlenişi ve alkışlarla kabulünü anlattı. Akif'in hayatı, hakkında yazılmış önemli eserler ve Akif'in kaleminden çıkmış eserler üzerine bilgi veren Öztürk, Mehmet Akif Ersoy'un insan hürriyeti ve milli istiklal etrafındaki düşüncelerini şiirlerinden örnekler vererek açıklayarak, özgürlük ve bağımsızlığın Türklük için taşıdığı önem ve değerini vurguladı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner