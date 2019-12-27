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Mehmet Akif Ersoy, Samsun'da anıldı

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörlüğünce, "Mehmet Akif'in gençlik tasavvuru, Asım'ı anlamak" söyleşi düzenlendi.

27.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:00 Mehmet Akif Ersoy, Samsun'da anıldı
Üniversitesi (SAMÜ) Rektörlüğünce, "Mehmet Akif'in gençlik tasavvuru, Asım'ı anlamak" söyleşi düzenlendi.
SAMÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Beşirli, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, Ersoy'un hayatında İslam'ı referans alarak ilerlediğini söyledi.
Memleketin içine düştüğü kötü durumun Mehmet Akif'in yazdıklarını doğrudan etkilediğini anlatan Beşirli, "Milli şair, Teşkilat-ı Mahsusa sayesinde birçok yer gezmiştir. Yazdığı kitaplarda Akif'in hayatını görebilmek mümkündür. Asımın nesli şehit olur, bedenini feda eder ama vatanını ve imanını vermez. Asım, dinini ve milletini sever, basit bir kaderci değildir. Baskı ve zulümlere karşıdır. Batının ahlak kurallarını körü körüne almaz. Asım ve Mehmet Akif'in ahlakı, Kur'an-ı Kerim ahlakıdır. Asımlar sizsiniz, Asımlar hepimiziz. Özellikle siz gençler çalışın çabalayın. İlim neredeyse gidin alın." ifadelerini kullandı.
Söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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