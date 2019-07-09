09.07.2019 11:44
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Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde "Yaz Programları" başlıyor

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda ödül alan Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nin "Yaz Programları" sinema ve edebiyatseverleri ağırlayacak.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda ödül alan Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nin "Yaz Programları" sinema ve edebiyatseverleri ağırlayacak.
Yaklaşık 8 hafta sürecek etkinlik dizisinde Zafer Acar "Modern Şiir Konuşmaları"yla salı akşamları, Cemal Şakar "Modern Öykü Konuşmaları"yla perşembe akşamları, Bünyamin Yılmaz ise "Sinema Konuşmaları"yla cuma akşamları konuk olacak.
Beykoz Merkez Mahalle'sinde bulunan Şiir Müzesi'nin ilk yaz programı bu akşam yapılacak ve Zafer Acar, Yahya Kemal şiirini anlatacak.
"Yaz Programları"nın ilk haftasında ayrıca Cemal Şakar Ömer Seyfettin öyküsü, Bünyamin Yılmaz da sinema tutkusu üzerine konuşacak.
Kaynak: AA
Mehmet Akif Ersoy, Güncel

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