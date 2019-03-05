Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde 'Yazarlık Atölyesi' Başladı

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Beykoz Belediyesi, kültür-sanat faaliyetleri çerçevesinde ilçe sakinlerinin yeteneklerini keşfetmesi amacıyla 'Yazarlık Atölyesi'ni başlattı.Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde şair-yazar Aykut Nasip Kelebek tarafından verilen Yazarlık Atölyesi derslerinde Türk şiiri ve öyküsünde yer edinmiş metinler çözümleniyor. Şair-yazar adaylarının analiz gücünü geliştiren derslerin yapıldığı atölye çalışmalarındaki nitelikli metinler zaman içerisinde ulusal edebiyat dergilerinde de yer bulabilecek. Son kayıtların 11 Mart'ta sona ereceği Yazarlık Atölyesi dersleri toplamda 10 hafta sürecek ve atölye 6 Mayıs Pazartesi tarihinde tamamlanacak. Program bitiminde ise katılımcılara sertifika verilecek. Devamlılığın esas alındığı mekanda dersler her pazartesi 18.00-19.30 saatleri arasında yapılacak.Şair-Yazar Aykut Nasip Kelebek, 4 Mart Pazartesi akşamı yoğun katılımla yapılan ilk derste, edebiyatın temel prensiplerinden, okumanın ve dergi takip etmenin öneminden bahsetti."Programlı okumalar yapmaksızın nitelikli bir yazar olunamaz."Aykut Nasip Kelebek, edebiyat atölyelerinin buradaki derslerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Şair-yazar adayları, bütün hayatlarını edebiyat atölyesine dönüştürmeliler. Bu anlamda Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan önemli kalemlerin programlı bir biçimde okunması gerektiği gibi yerli-yabancı filmlerin seyredilmesi ve düzenli olarak atölye ve sergilere gidilmesi de gerekiyor. Programlı okumalar yapılmaksızın nitelikli bir yazar olunamaz. Edebiyat sabır ve disiplin gerektiren bir alandır, umutsuzluğa kapılmadan çalışmaya devam etmek gerekir" dedi.Ders bitiminde katılımcıların edebiyata ilişkin soruları cevaplandı. - İSTANBUL