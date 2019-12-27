Mehmet Akif Ersoy'un 83. ölüm yıl dönümü! Mehmet Akif Ersoy kimdir, nereli?

Mehmet Akif Ersoy hayatı, şiirleri araştırılıyor. Üç kız, üç erkek olmak üzere toplamda 6 çocuk sahibi olan Akif Ersoy, bir oğlunu bir buçuk yaşında kaybetti. Babasını da henüz okurken yitirmişti. Mehmet Akif Ersoy nereli? Mehmet Akif Ersoy neden öldü?

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Emine Şerif Hanım, babası İSE medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir. Babası, doğum tarihini ifade eden "Ragîf" adını verse de telaffuzu zor olduğundan yakınları onu "Âkif" adı ile anıyorlardı. İlk öğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. İki yıl sonra iptidai bölümüne geçti ve babasından Arapça öğrenmeye başladı. Ortaöğrenimine 1882'de Fatih Merkez Rüştiyesi'nde başladı. Aynı zamanda Fatih Camii'nde Farsça derslerine katıldı. 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi'ne kaydoldu. 1888'de yüksek eğitim aldığı sırada babasını kaybetti ve hemen ertesi yıl, büyük Fatih yangınında evleri yandı.

Mehmet Âkif, öncelikle Mülkiye İdadisi'ni bıraktı. O yıllarda yeni açılan ve ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne başladı. Okul yıllarında spora ilgi göstermeye başladı, güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı. Okulun sonuna doğru şiire ilgisi arttı. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle tamamladı. Mezun olduğu bu okulda ilerleyen zamanda öğretmen olarak çalışır. Resimli Gazete'de Servet-i Fünun Dergisi'nde şiirleri ve yazıları yayımlanacaktır.

SIRAT-I MÜSTAKİM DERGİSİNDE BAŞYAZAR OLDU

II. Meşrutiyet'in büyük etkisinde kalan Âkif, arkadaşı Eşref Edip ve Ebül'ula Mardin'in çıkardığı ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayımlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarlığını yapmaya başladı. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

HAMDULLAH SUPHİ ARACILIĞIYLA İSTİKLAL MARŞI YARIŞMASINA KATILDI

1921'de Ankara'da Taceddin Dergâhı'na yerleşen Mehmet Âkif, 500 lira ödül konularak açılan İstiklâl Marşı yarışmasına, Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi'nin ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri'nin de teşvikiyle katıldı. Onun orduya ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunduktan sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü Milli Marş olarak kabul edildi. Akif, aldığı 500 liralık ödülü de bağışladı.

Kurtuluş Savaşı ve zaferinin ardından uzun süre Mısır'da yaşayan Milli Şâir Mehmet Âkif Ersoy, 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda siroz nedeniyle vefat etti. Naaşı ise Edirnekapı Şehitliğinde bulunuyor.

İsmet Hanım'la 1898'de evlenen ve 3 kız, 3 erkek çocuğu olan şairin oğullarından biri, henüz 1,5 yaşındayken vefat etti.