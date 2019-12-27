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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Mehmet Akif, cehalete, taassuba ve haksızlığa her zaman karşı duran bir erdem ve hakikat insanıdır ve hiçbir zaman muktedirlerin safına katılmamıştır.

27.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:30 Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Mehmet Akif, cehalete, taassuba ve haksızlığa her zaman karşı duran bir erdem ve hakikat insanıdır ve hiçbir zaman muktedirlerin safına katılmamıştır." ifadesini kullandı.
Şahin, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 27 1936'da yaşamı sona eren Ersoy'un hayatının her alanının mücadele ile geçtiğini ancak Ersoy'un daima umutlu, samimi ve ahlaklı bir ömür sürdüğünü belirtti.
İstiklal şiirini yazmanın Ersoy'a nasip olduğunu aktaran Şahin, "Mehmet Akif, sadece kendi çağının değil sonraki nesillerin inşasına da katkıda bulunan eserleriyle gerçek bir mütefekkirdir. Onun sözleri etkilidir, çünkü her sözü yaşamından süzülmüş ve her kelimenin bedeli ödenmiştir." ifadelerini kullandı.
Ersoy'u rahmetle ve yad eden Şahin şunları kaydetti:
"Mehmet Akif, cehalete, taassuba ve haksızlığa her zaman karşı duran bir erdem ve hakikat insanıdır ve hiçbir zaman muktedirlerin safına katılmamıştır. Onun yalnız, yoksul ve onurlu hayatını çok iyi bilmek ve aydınlığından istifade etmek görevimizdir."

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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