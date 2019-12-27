Haberler » Güncel » Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında anıldı - Haber

Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında, hayata gözlerini yumduğu Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı önünde anıldı.

27.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:40 Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. yılında anıldı
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında, hayata gözlerini yumduğu 'ndaki Mısır Apartmanı önünde anıldı.
Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi tarafından Ersoy'un hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı önünde anma töreni düzenlendi.
Törene, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, oyuncu Ahmet Yenilmez, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andıklarını belirtti.
Yıldız, İstiklal Caddesi'nde bulunduklarını ve caddenin istikbalin sembolü olduğunu anlatarak, şunları söyledi:
"Kurtuluş Savaşı'ndan sonra adı İstiklal Caddesi oldu. Bu İstiklal Caddesi'nde bugün hep birlikte aynı ruhla, milli mücadele ruhuyla İstiklal Marşı'nı okuduk. Milli mücadeleyi verenler, vatan için şehit olanlar bize bu vatanı emanet ettiler. Bizler bugün Beyoğlu Belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmekle görevliyiz ama yarın bu ülkenin istiklalini ve istikbalini size emanet edecek şekilde yetiştirmeliyiz."
Büyük bir Türk bayrağı asılan Mısır Apartmanı'nın önüne, törenin sonunda karanfiller bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32   Yakalanmamak için 3. kattan atlayan hırsızlık şüphelisi belini kırdı - Haber
14:32   Ganyan bayisini öldürdüğü öne sürülen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Haber
14:31   / ek fotoğraflar / Sarıyer'de kuruyük gemisi kıyıya çarptı - Haber
14:31   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Haber
14:25   Osmangazi'de 30 yıllık 'vefa' gecesi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:33:39