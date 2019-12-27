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Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı evde dualarla anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yıl dönümünde, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı ve restore edilerek müze haline getirilen evde düzenlenen törenle anıldı.

27.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:07 Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı evde dualarla anıldı
İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yıl dönümünde, 'nin ilçesinde yaşadığı ve restore edilerek müze haline getirilen evde düzenlenen törenle anıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği ve restore edilerek müze haline getirilen evinde düzenlenen programa katılım yüksek oldu. Programa; Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, İlçe Jandarma Komutan J. Asb. Kd. Bşçvş. Salih Albayrak, İlçe Emniyet Müdür Murat Çelik, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda konuşma yapan Başkan Uygun, "Milli marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy ve aziz hatırasını yad etmek için bir araya geldik. Vatan mücadelesine yaptığı katkılarla övgüyü hak eden Mehmet Akif Ersoy, ne şanslıyız ki buradan geçti. Yürüdüğümüz yollardan yürüdü. Akif'in Bayramiç'te doğmuş olması ve karakterinin oluşmasında ilçemizin rolü, bizlere gurur vermektedir. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un günlerini geçirdiği bu ev, artık binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bir mekan haline geldi" dedi.

Ardından söz alan Kaymakam Özdemir, programda yaptığı konuşmada, "Milletimiz Akif'i, kurtuluş mücadelemize verdiği destekle tanımıştır. Akif, milletimizin kalbine mührü İstiklal Marşı ile vurmuştur. İstiklal şairimiz, Bayramiç'te çocukluğunu geçirmiştir. Bu, bizler için çok önemlidir. Türk milleti onu hiçbir zaman unutmayacaktır. Kendisini saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası Ersoy'un "Bülbül" adlı şiiri seslendirildi. Program, hatim duası ile sona erdi. Sonrasında Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programa geçildi. Bayramiç İlçe Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen törene protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler kapsamında son olarak, Ersoy için babasının Bayramiç'te görev yaptığı Taşköprü Camii'nde mevlit okutup halka ikramda bulunuldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: İHA

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