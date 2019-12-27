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"Mehmet Akif'in en büyük şiiri kendi hayatıdır"

TÜRK milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy, 83. ölüm yıl dönümünde anıldı.

27.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:59

TÜRK milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy, 83. ölüm yıl dönümünde anıldı. Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun, "Mehmet Akif'in en büyük şiiri kendi hayatıdır. O bizzat kendi hayatıyla şiir yazmıştır" dedi.  

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında Sultangazi Belediyesi, Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi'nde bir program gerçekleştirildi. Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve hayat görüşünü seyircilere aktardı.

27 ARALIK MEHMET AKİF'İN HAFTASI

Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun, "Geçtiğimiz Eylül ayında Cumhurbaşkanımız tarafından Resmi Gazete'de 27 Aralık haftasının, 'Mehmet Akif Ersoy' haftası olarak ilan edildiği belirtilmişti. Bu hafta içerisinde 'Mehmet Akif'in anlaşılması, kişiliği, sanatı ve edebiyatı' ile ilgili etkinliklerin yapılması öneriliyor" diye konuştu.

"O BİZZAT KENDİ HAYATIYLA ŞİİR YAZMIŞTIR"

Gençlerle birlikte Mehmet Akif'i konuşacaklarının dikkat çeken Yusuf Tosun, "Mehmet Akif'in bizim için en önemli yönü tabi ki İstiklal Şairi olmasıdır. Ancak daha çok kişiliği, şahsiyeti, sözünde durması ve yine Mehmet Akif'in her yönüyle yaşantısı, gençler için örnek alınmalıdır. Ben daha çok onun insani yönü hakkında konuşmayı seviyorum. Bana göre Mehmet Akif'in en büyük şiiri; ne İstiklal Marşı, ne Çanakkale Destanı, ne Bülbül Şiiri, ne de diğer şiirler. Mehmet Akif'in en büyük şiiri kendi hayatıdır. O bizzat kendi hayatıyla şiir yazmıştır" ifadelerini kullandı.



Mehmet Akif Ersoy, Güncel

Kaynak: DHA

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