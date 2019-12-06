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Mehmet Akif İnan adına ödül

Şair-yazar ve Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan adına ödül töreni düzenlenecek.

06.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:20Mehmet Akif İnan adına ödül
Şair-yazar ve Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan adına ödül töreni düzenlenecek.
Memur-Sen Konfederasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, konfederasyon ve Mehmet Akif İnan Vakfı arasında düzenlenen protokole göre, vefat ettiği ocak ayında İnan'ın anısına ödül töreni yapılacağı belirtildi.
Törende, başarı ve teşvik, çalışma hayatı ve emek, kültür sanat ve edebiyat, uluslararası değer, üstün hizmet vefa başlıklarında olmak üzere toplam 5 kategoride ödüllerin sahiplerini bulacağı ifade edildi.
Gelecek yıl ilk kez düzenlenecek Mehmet Akif İnan Ödülleri için vakfın, belirlenen kategorilerde teklifleri toplayacağı, akademisyen, yazar ve sendikacılardan oluşan bir jüri tarafından sonuçların belirleneceği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların da ödül için isim teklif sunabileceğine işaret edilirken, www.mehmetakifinanodulleri.org internet adresi üzerinden ödül alması istenilen kişiler ve çalışmaların iletilebileceği bilgisi verildi.

Politika

Kaynak: AA

Politika

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