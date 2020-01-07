Mehmet Akif İnan Ödülleri Sahiplerini Buldu

Memur-Sen'in kurucusu, Yedi Güzel Adam'ın aksiyoneri, şair-yazar Mehmet Akif İnan'ın hatırasını yaşatmak adına bu yıl ilk kez düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödülleri, Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Mehmet Akif İnan Vakfı tarafından düzenlenen ödül törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Mehmet Akif İnan'ın arkadaşları ve sevenleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İnan'ın Kurduğu Emek Hareketi, Akademik Hizmet Sendikacılığı Markası Oldu

Ödül töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,Mehmet Akif İnan'ın bilgiyi, düşünceye; düşünceyi, fikre; fikri, eyleme; eylemi, kutlu sefere dönüştürme gayretiyle fazlını ve farkını ortaya koyduğunu belirterek başladığı konuşmasında"Öyle bir insan ki; düşünceye ve fikre adanmış bir hayat yaşadı. Öyle bir irade ki; Çağı ve erdemi kuşanmış ehliyetiyle yol açtı, yol aldı. Öyle bir teslimiyet ve samimiyet ki; misyona sadakatte şahsiyetiyle, idrak ve şuur noktasında kemalatıyla örnek ve öncü oldu. Öyle bir mensubiyet ki; Kalemini ve kelamını medeniyet davasına adadı. Öyle bir aksiyoner kararlılık ki; Bütün bildiklerini ve yaptıklarını kenara koyup, emek hareketi lideri oldu ve kurduğu emek hareketi akademik hizmet sendikacılığı markası oldu." ifadelerini kullandı.

Akif İnan, Her nefesinde İnsanları Aydınlatmanın Mücadelesini Verdi

Akif İnan'ın fikri birikimini sendikal örgüte dönüştürmekte zorlanmadığını belirten Yalçın, "Bize kimin ne yaptığını, niçin yaptığını ve neyi amaçladığını bilmenin verdiği güç ve güvenle; sendika kurmak ve sendikacı olmak konusunda hiç zorlanmadı. önce Eğitim-Bir-Sen ve nihayetinde Memur-Sen hayatının bütün mücadele zeminlerini mecz ettiği yerler oldu. Her nefesinde insanları aydınlatmanın, insanca yaşatmanın, aydını insan kılan kavramların hâkim olmasının mücadelesini verdi. Memur-Sen bu mücadelenin hem zirvesi hem de en büyük ve kadimleşecek eseridir." dedi.

Şentop: Akif İnan Bugünleri Görseydi Memur-Sen'le İftihar Ederdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop yaptığı konuşmada, fikir dünyamızın ve entelektüel camiamızın öncülerinden olan Mehmet Akif İnan adına gerçekleştirilen bu ödül törenini kıymetli bulduğunu ifade ederek,"Merhum İnan Memur-Sen'in kurucusu idi. Memur-Sen aradan geçen yıllarda gelişti büyüdü ve bugün 1 milyonu geçen sayısıyla Türkiye'nin en büyük emek hareketi oldu. Merhum Akif İnan, bugünleri görseydi şüphesiz Memur-Sen'le iftihar ederdi" diye konuştu.

Şentop, Akif İnan'ın toplumun tefrikadan arındırılıp vahdet üzere hareket etmesinin öncülüğünü yaptığını belirterek, "Emek dünyamızın ve fikri hayatının güzel insanlarını bir araya getiren bu program için Ali Yalçın'ı, Ahmet Özer'i ve mesai arkadaşlarını tebrik ediyoruz, düzenlenen ödül töreni ile 2020'yılının vefa yılı olacağını da belirlemiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Haksızların kötülerin ve zalimlerin sesinin gür çıktığı bir dünyada yaşıyoruz" diyen Şentop, "Buna rağmen iyiler, mazlumlar hakikatin gür sesini duyurmaya devam edeceklerdir. 2020 yılında da beklentilerimiz var. Milletimiz ve insanlık adına mutlu ve huzurlu günler görmeyi temenni ediyoruz" dedi.

Özer: İnan daima birleştirici bir önder olmuştur

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer ise Mehmet Akif İnan adına verilen ödüllerin bir misyonun hatırlatıcısı olacağını belirterek, programa iştirak eden katılımcılara teşekkür etti.

Jüri Özel Ödülü Diyarbakır Annelerine

Protokol konuşmalarının ardından geçilen ödül töreninde 6 dalda ödüller sahiplerine verildi. Başarı ve Teşvik kategorisinde Meryem Elif İyin, Çalışma Hayatı ve Emek kategorisinde 'Hizmet-İş Sendikası', Uluslararası Değer kategorisinde Mabid Ali Muhammed Al Jarhi, Kültür, Sanat ve Edebiyat kategorisinde Ersin Nazif Gürdoğan, Üstün Hizmete Vefa kategorisinde Musa Çağıl ödüle layık görüldü. Diyarkabır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak umuduyla Kasım ayından bu yana oturma eyleminde bulunan Diyarbakır Anneleri ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ödüle layık görülen isimlere ödüllerini; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop takdim etti.

Öte yandan Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Diyarbakır Anneleri'nin ödülü, Diyarbakır'a gidilerek bizzat takdim edilecek.

Ödül töreninde; Akif İnan kitaplarına katkıda bulunan yazarlara da teşekkür plaketi takdim edildi.