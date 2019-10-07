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Mehmet Akif Mahallesi'nde kaldırım çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde kaldırım ve bordür döşeme çalışması yapıldı.

07.10.2019 18:47Mehmet Akif Mahallesi'nde kaldırım çalışması yapıldı
Adıyaman Belediyesi tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde kaldırım ve bordür döşeme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda kaldırım ve bordür taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yaz mevsimi boyunca asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiklerini, mevsim sonlarına doğru da çalışmalarını Mehmet Akif Mahallesi ile birlikte birkaç mahallede daha sürdürdüklerini dile getirerek, "Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Mehmet Akif Mahallesinde de gerçekleştiriyoruz. Mahallenin bazı sokaklarında devam eden kaldırım ve bordür taşı döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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