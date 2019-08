Mehmet Akif Orçan'ın resim sergisi açıldı

Kahramanmaraşlı ressam Mehmet Akif Orçan, Sanko Sanat Galerisi'nde 11. kişisel resim sergisini açtı. Orçan, "Resme yeni başlayanlara, halka ve öğrencilere büyük bir sanat sofrası kurduğu için Sanko Sanat Galerisi benim gözümde Gaziantep 'in bir incisi" dedi.Kahramanmaraşlı ressam Mehmet Akif Orçan'ın 94 eserinden oluşan akrilik boya resim sergisi Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ile çok sayıda sanatseverin katılımıyla açıldı.Sergi açılışında konuşan Orçan, Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'nde 5 yıl görev yaptığını, 2012 yılında doğum yeri olan Kahramanmaraş'ta Güzel Sanatlar Lisesi açılınca görevine orada devam etmeye başladığını söyledi. Çalışmalarını Kahramanmaraş'taki atölyesinde sürdüren Orçan, "Bugün 11. kişisel resim sergimi açtım. 2006-2012 yılları arasında Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim öğretmenliği yaptım. 2012 yılında Kahramanmaraş'ta Güzel Sanatlar Lisesi'ne kendi isteğimle tayin oldum. Yedi yıl sonra çok sevdiğim Gaziantep'e kişisel bir resim sergimle dönüş yaptım. Şuan açmış olduğun bu sergide 94 adet tuval üzerine akrilik boya resim mevcut. Gaziantep'in sanat seven halkını sergime davet ediyorum. Sergimiz 11 Eylül tarihine kadar açıktır" ifadelerini kullandı.Geçen zaman içinde başlangıçta figür olarak başlayan sanat serüvenini fantastik, soyut ve yalın doğa formlarıyla sadeleştirmeye çalıştığına da vurgu yapan Orçan, "Resimlerimde ıssız mekanların derin sessizlikleri, yalnız ağaç, yalnız at, yarı uykulu figürlerim ve sakin kıyılarımız var. Resimlerimde spontane efektlerin yerini, süreç içinde yine figürden kopmadan figür, portre, yalın mekanları fırça kontrolüyle yeniden ele aldığım görülecek" şeklinde konuştu."Gaziantep'in bir incisi""Özellikle bir eğitimci gözüyle birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bu galeride açılan birçok sergiye geldik ve sanat lisesi öğrencilerimizi de getirdik" diyen Orçan, "Onlar, sanatçı ve eserlerini yakından tanıma fırsatı yakaladı, keyif aldılar. Fotoğraf çektirdiler. Hep beraber güzel anılar biriktirdik. Aynı şekilde öğrencilerimize bir eğitim yuvası oldu. Resme yeni başlayanlara, halka ve öğrencilere büyük bir sanat sofrası kurduğu için Sanko Sanat Galerisi benim gözümde Gaziantep'in bir incisi. SANKO Holding Yönetim Kurulu'na, Sanko Park AVM Yönetimine ve Sanko Sanat Galerisi yöneticilerine sanata ve sanatçıya destek çıktıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan ise, el emeği, göz nuru eserlerini Gaziantep'te sergilediği için Orçan'a teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu da Orçan'ın eserlerinin Gaziantepli sanatçı ve sanatseverlerle buluşmasına vesile oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirdi, Sanko Sanat Galerisi'nin üstlendiği misyonu anlattı.Orçan'ın 20'si büyük 94 eserinin yer aldığı sergi, 11 Eylül'e kadar gezilebilecek.Mehmet Akif OrçanKahramanmaraş 1977 doğumlu olan Orçan, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldu. Şimdiye kadar 10 kişisel sergi açan, 6 sanat çalıştayına ve 70'in üzerinde karma sergiye katılan Orçan, konu olarak figür üzerinde yoğunlaşıyor. Figürün mekansal işlevi Orçan'ın resimlerinde hep başka bir coğrafya düzlemiyle tamamlanır. Bunu yaparken son dönem çalışmalarında daha renkçi ve lekeci bir üslup içinde olan Orçan, kent tarih ve imgeler belleği ile figürlerini kompoze etmektedir. Yerel gazetelerde kültür-sanat içerikli yazı ve şiirleri yayınlanan ve değişik yazarlara kitap kapak tasarım ve iç desenlerini yapan Orçan, çalışmalarını Kahramanmaraş'ta kendi atölyesinde sürdürüyor. - GAZİANTEP