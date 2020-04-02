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Mehmet Akif Üstündağ: Alınması gereken tedbirleri konuştuk

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Video konferansta alınması gereken tedbirleri, yaşanabilecek finansal sorunları ve halk sağlığı konularını ele aldık" dedi.

02.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:04
Mehmet Akif Üstündağ: Alınması gereken tedbirleri konuştuk

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Video konferansta alınması gereken tedbirleri, yaşanabilecek finansal sorunları ve halk sağlığı konularını ele aldık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile yaptığı video konferansta, liglerin geleceğinden sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirlere, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlardan, halk sağlığına kadar birçok konuda uyarı ve önerilerde bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, THF Başkanı Bilal Eyuboğlu,Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile geçekleştirdiğimiz video konferansta alınması gereken tedbirleri, yaşanabilecek finansal sorunları ve halk sağlığı konularını ele aldık. Bu sezon ve gelecek sezonla ilgili ise uluslararası organizasyonlar ile kordineli olacağımızı ancak önceliğimizin kendi sporcularımızın sağlığı olacağı konusunda karar aldık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Voleybol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Akif Üstündağ, Spor
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