Mehmet Akif Üstündağ: Milletler Ligi'nin 2'nci ayağının Çin'de olması tedirginlik yarattı

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi'nin ikinci ayağı ve finalinin koronavirüs tehdidi altındaki Çin'de düzenlenecek olmasının tedirginlik yarattığını söyledi.

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve erkek milli takımının gelişimi hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Üstündağ, Milletler Ligi'nin ikinci ayağı ve finalinin gelecek Mayıs ayında koronavirüs tehdidi altındaki Çin'de düzenleneceğini hatırlattı. Çin'deki durumun tedirginlik ve üzüntü yarattığını belirten Üstündağ, "Üzücü ve endişe verici bir olay. Henüz açıklanan bir durum yok. Bizim CEV ve FIBV ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu organizasyon da FIVB'nin organizasyonu. Bu görüşmeler neticesinde müsabakaların bize tebliğ edilip, ileri bir tarihe ertelenmesi veya oradan alınıp Türkiye'de bir başka yerde yapılması gibi bir değerlendirme yapılmadı henüz" dedi.

"TURNUVAYI TÜRKİYE'DE DÜZENLEMEK İÇİN BAŞVURU YAPTIK"

Milletler Ligi maçlarının tamamının Türkiye'de oynanması için girişimde bulunduklarını anlatan Mehmet Akif Üstündağ, "Bizim Tokyo Olimpiyatları öncesi Milletler Ligi organizasyonunda hem turnuvanın ikinci ayağının hem de finalin Çin'de olması… Tabii burada 3 ayı aşkın bir süre var. Fakat şu anda 3 aylık tedbirler alındığını görüyoruz. Ben açık yüreklilikle şunu söylüyorum; Grup müsabakalarının bir ayağı zaten Türkiye'de olacak, 26-28 Mayıs'ta oynanacak ikinci ayağı da Çin'de olacak. Finale kalırsa takımların müsabakalarını Çin'de oynaması durumu var. Biz hem grup aşamasının hem de finalin ev sahibi olabiliriz, bunu bildirdim. Dolayısıyla da hiçbir takım endişe taşımaz, en iyisini de biz yaparız, dedim. Bununla ilgili de bir dönüş gelmedi, bekliyoruz" diye konuştu.

"ÇİN'DEKİ TURNUVA İÇİN ÜLKEMİZ NE DERSE ONU YAPARIZ"

Üstündağ, Çin'e gidip gitmeme konusunda bir karar için erken olduğunu vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığı da bizim her sorduğumuza hızlı bir şekilde cevap veriyor, bizi yakından bilgilendiriyor, gelişmeleri aktarıyor. Spor Bakanlığımız ile istişare içerisindeyiz. Dün TMOK ile toplantı yaptık. CEV ve FIVB ile yazışmalarım devam ediyor. Biz ülke ve federasyon olarak tedbirimizi alıyoruz. Bakalım gelişmeler nasıl noktalanacak. Şu an için gideriz ya da gitmeyiz cevabının erken olduğunu düşünüyorum. Biz Spor Bakanlığımızla, Sağlık Bakanlığımızla, devletimizle otururuz ki zaten bizim sloganımız 'Hepimiz aynı takımdayız', voleybol ortak noktamız, ülkemizi temsil etmekse biz ülkemizi her şartlarda en iyi şekilde temsil ederiz. Ama ülkemizin aldığı politikayı da aynı şekilde uygularız" ifadelerini kullandı.

"BİZ ZOR OLİMPİYAT GRUBUNDAN ÇIKACAĞIZ"

Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki grubu için de değerlendirmede bulunan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Biz hep kürsü hesabı yaptık ve katıldığımız her organizasyonda kürsünün bir yerinde yer aldık. Hedef olimpiyattı ve anlatılması zor bir süreçten geçtik. Biz her şartı yerine getirdik, ülke olarak talip olduk. Son Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar dünyada görülmemiş bir organizasyon yaptık. Bunu da ekranlarda CEV Başkanı Andre Boricic'in 'Bugüne kadar gördüğüm en iyi organizasyondu' sözlerinden yola çıkarsak biz olimpiyat elemesinin de ev sahipliğini yapmak istedik. Fakat akşam bize, sabah Hollanda'ya verildi. Biz olimpiyata gitmeyelim diye Hollanda'ya büyük destekler verildi, biz bunu gördük, yaşadık. Biz 20 saati 2 maç, 1 antrenman ile geçirdik. Bize böyle yapılıyorsa, bunun cevabını sahada veririz diye düşündük. Bu bizim motivasyonumuzu sağladı. Hem yarı finalde aldığımız Polonya maçı hem de finalde çok rahat bir Almanya maçı 3-0 net bir skorla. Apeldoorn şehri Ankara gibi oldu. 'Bize her yer Ankara' gibi bir ortam yaşadık. 7 bin taraftarın 6 bini Türk ve muhteşem bir destek. Neticede de bu takım olimpiyatlara gitti. Olimpiyata hak kazanmış 12 takım ile mücadele edeceğiz. Bizim grubumuzda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin var. Bu takımlar arasında grubun ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Ama biz bu zordan yine gruptan çıkacağız ve bizim kuramızın gruptaki kadar zor olmayacağını düşünüyorum. Çapraz grupla eşleşiyoruz biliyorsunuz. İnşallah yine kürsü hesabı yapıyoruz, çalışmalar o doğrultuda. İyi bir hazırlık dönemiyle Tokyo yolunda emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum."

"ERKEK VOLEYBOLUNDA İNANILMAZ BİR JENERASYON GELİYOR"

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, erkek milli takımının başarı bazında kadın milli takımından biraz geri kaldığı yönündeki yorumlar için ise şunları söyledi:

"Erkek takımının çok daha gerilerden gelip çok daha ileriye gittiği ki dünya sıralamasına baktığımızda yerimizin yukarılara doğru gittiğini görüyoruz. Kadınlarla olimpiyat elemelerini kazandığımız gün erkek U18 takımı geçen yılın finalisti Bulgaristan ve Sırbistan'ı net skorlarla yendi ve Balkan şampiyonu oldu ve Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı elde etti. İnanılmaz bir jenerasyon ve yapılanma geliyor. Voleybolun hem kadın hem erkekte inanılmaz bir havuzu var. Erkek takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti ve altın ligde namağlup şampiyon oldu. Takımın yaş ortalaması da dünya sıralamasında 2-3 arasına giriyor. Biraz sabırla Türk voleybolunda hem erkek takımın hem kadın takımın başarılarla dolu olacağını görüyoruz."

