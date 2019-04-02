Mehmet Akif Yalçın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR FOÇA belediye başkan adayı olan Mehmet Akif Yalçın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR FOÇA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Akif Yalçın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR FOÇA adayı Mehmet Akif Yalçın kimdir? BTP İZMİR FOÇA adayı Mehmet Akif Yalçın yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Akif Yalçın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR FOÇA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Akif Yalçın FOÇA ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. FOÇA ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Mehmet Akif Yalçın adlı BTP adayı toplamda 63 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR FOÇA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.