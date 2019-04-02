Mehmet Aksoy Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ belediye başkan adayı olan Mehmet Aksoy isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mehmet Aksoy isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ adayı Mehmet Aksoy kimdir? BTP İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ adayı Mehmet Aksoy yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Aksoy Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Aksoy BEYLİKDÜZÜ ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. BEYLİKDÜZÜ ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Mehmet Aksoy adlı BTP adayı toplamda 282 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.