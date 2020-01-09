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Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda

DENİZLİ (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un golcü futbolcu Mehmet Akyüz transferi için Adana Demirspor ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

09.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:46Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda
DENİZLİ (İHA) – Süper Lig ekiplerinden 'un golcü futbolcu Mehmet Akyüz transferi için Demirspor ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

Denizlispor'da kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki golcü oyuncu Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda. Yeşil-siyahlı kulüp, kapılarını çalan Adana temsilcisi ile her konuda anlaşma sağlandı. İki kulübün yetkilileri el sıkıştı. Bu sezon yeşil-siyahlı forma ile Süper Lig'de 7 maça çıkan Akyüz, gol atamadı. Türkiye Kupası'nda ise 4 kez forma giyen tecrübeli oyuncu 2 gol kaydetti. Mehmet Akyüz'ün 30 Haziran 2020 tarihine kadar Denizlispor ile sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerine Sakaryaspor alt yapısında başlayan Mehmet Akyüz, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor gibi takımlarda forma giydi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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