Mehmet Alagöz CHP Nizip İlçe Başkanlığı için aday oldu

Ziraat Mühendisi Mehmet Alagöz, Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı.Cumhuriyet Halk Partisinin Gaziantep teşkilatlarında seçim heyecanı yaşanıyor. Yaklaşan ilçe başkanlığı seçimleri öncesi hareketlilik devam ederken 11 Ocak 2020'de yapılacak olan Nizip İlçe Başkanlığı seçimleri için Ziraat Mühendisi Mehmet Alagöz adaylığını açıkladı. Düzenlediği bir organizasyonla partililerle ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Mehmet Alagöz, CHP Nizip İlçe Başkanlığı'nı kazanmak için aday olduğunu aktardı. Alagöz, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin teminatı olan, ülkemizi kuran, 92 yıldır her türlü zorluklara rağmen dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi'nde onurla ve gururla temsil edeceğime inandığım ilçe başkanlığına adaylığımı ilan etmek için sizlerin karşısındayım. Öncelikle, şuanki ilçe başkanımız Haluk Kahraman ağabeyimiz nezaket gösterdiler kendisi buradalar. Kendisine de teşekkür ediyor, kongre süresinde şimdiden başarılar diliyorum. Ben yapım gereği şikayet etmeyi doğru bulmuyorum. Bunun yerine çözüm noktasında 'ben ne yapabilirim', 'biz ne yapabiliriz' konularına odaklanırım. Burada bir özeleştiri yapmak gerekirse, biz Nizip Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek parti tabanımıza gerekse Nizip halkına karşı sorumluluklarımızı yerine getiremedik. Ana muhalefet partisinin, Nizip ilçe örgütü olarak ne yaptık. Sorunlar karşısında, kamuoyu oluşturduk mu, yapıcı, yol gösterici siyasi anlayış izledik mi, yerel basın mensubu arkadaşları davet ederek, sorunları dile getirdik mi, çözüm önerilerini sunduk mu? Bence hayır. Değil Nizip halkının sorunlarda çözümün parçası olmak, her şeyden önce tabanımızı kucaklayamadık. İtiraf edeyim ki geriye dönüp baktığımız zaman her geçen gün yeni küskünlerin oluştuğunu gördük. Tabi ki bu kötü gidişi benimle birlikte birçok partililerimiz de gördü. Üzülerek söylemeliyim ki bir zamanlar milletvekilleri çıkartan, meclis üyeleri çıkartan, belediye başkan adayı çıkartan hatta belediyeyi yöneten partimiz bugün hak etmediği bir noktadadır. Bu sebeple biz bugün tüm bu sorunların çözümüne önderlik etmek için tüm yol arkadaşlarımla beraber çözüm arıyorsanız 'biz varız', 'Cumhuriyet Halk Partisi var' demek için buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe örgütü bu makus talihe dur diyecek kadrolara sahiptir. Partiyi ileriye taşıyacak kadroların, gençlerin önü açıldığı zaman, kısır çekişmeler bittiği zaman göreceksiniz ki güzel umutlu günler bizi bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yapmak sorumluluk gerektirir. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Mücadeleyi seçimden seçime değil, her daim vermek için buradayız" dedi.Basın açıklamasında neden aday olduğunu da açıklayan Mehmet Alagöz, "Partimizin tabanını sahiplenmek, benimsemek için aday olduk. Partimizi kişisel duygularımızla değil, bu zamana kadar bize yol göstermiş, örnek olmuş siyasi önderlerimizin fikirleri ışığında ortak akılla yöneteceğiz. Partimize yıllarını vermiş fakat bazı sebeplerden dolayı bir kenara çekilmiş, sadece seçimden seçime oy veren emektarlarımızı yeniden kazanmak için aday olduk. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da işaret ettiği gibi partimizin olmazsa olmazı Kadın Kolları ve Gençlik Kollarını kağıt üzerinde değil, aktif siyasetin içerisinde görev almalarını sağlamak için aday olduk. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için, partimizi seçimlere hazırlayıp, seçimlere güçlü bir şekilde girmek için örgütümüzle, ekibimizle planlı ve projeli bir şekilde kol kola çalışmak için adayız. Belirli zamanlarda geniş katılımlı örgüt toplantıları düzenlemek için, merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu, içe dönük değil, dışa dönük bir siyasi anlayışla partimize katılımı arttırmak için, umutları yeşertmek için, partimizi, parti binasında oturarak değil, halka anlatarak güçlendirmek için aday olduk" ifadelerini kullandı.Alagöz, sözlerinin sonunda ise, "Ben buradan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na şimdiden söz veriyorum. Bu şehrin burçlarında, her mahallesinde, her sokağında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraklarını dalgalandıracağım. Sözlerimi toparlayacak olursam neferi olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğumuz partimize yeni bir soluk getirmek için, partimizi daha da güçlendirmek için Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkanlığı'na aday olduğumu siz değerli partililerim ve kamuoyu ile paylaşmak istedim. Bunun için siz dostlarımın ve partililerimin desteğine, dualarına ve delegelerimizin oylarına talibim. Şimdiden Hayırlı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP