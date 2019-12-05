Mehmet Alagöz'ün 'göç' sergisi İKÜ'de açıldı

Akademisyen ve sanatçı Prof. Mehmet Alagöz'ün 'göç' temalı sergisi İstanbul Kültür Üniversitesi'nde açıldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) sanat sezonunun üçüncü sergisinde 'göç' temalı eserleriyle Prof. Mehmet Alagöz'ü konuk etti.

"İKÜ'YÜ SANAT VE SANATÇIDAN SOYUTLAMAK İMKANSIZ"

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, kuruluşlarından bu yana bilime ve bilim insanlarına olduğu gibi sanat ve sanatçıya da aynı değeri ve önemi verdiklerini ifade ederek, "İKÜ'yü sanat ve sanatçıdan soyutlamak imkansız" dedi. Göç ve göçmen konusunun yıllardır Türkiye'nin gündeminde yer aldığını belirten Prof. Dr. Güzel, "Sanatçımız Mehmet Alagöz de bu konuyu birbirinden güzel eserler üreterek işlemiş. Biz de onun eserlerini İKÜSAG'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"ALMANYA'DAKİ GÖÇMEN İŞÇİLERİN RESİMLERİNİ YAPTIM"

Resimlerinin göç ve göçmenlik konusundaki motifleri yansıttığını söyleyen sanatçı Mehmet Alagöz ise, "Göç, benim yaşantımla sanatımın birleştiği nokta. 40 yıl Almanya'da yaşadım. Orada işçiler arasında kaldım ve onların resimlerini yaptım. Akademisyen olarak Türkiye'ye dönünce göç konusunun başka boyutları olduğunu gördüm. Tarihi sanatımızdan da etkilenerek, motifler şeklinde göçü işledim" diye konuştu. Göçün insanları tamamen dönüştürdüğünü belirten Alagöz, insanı aynı zamanda değiştirdiğini dile getirdi. Alagöz, resimlerinde bazı dönemlerde ebeveynleri ve çocukları işlediğini de aktardı.

'YABANCI İŞÇİLER' BAŞLIĞIYLA BİRÇOK SERGİ AÇTI

Misafir işçi olarak gittiği Almanya'da göçmen olarak yaşadığı dönemi sanatına yansıtan Mehmet Alagöz, ağırlıklı olarak insan merkezli portre çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Sanatçı, resimlerinde daha çok, Almanya'da yaşayan Türk işçiler ve onların Alman okullarında okuyan çocukları ile iki nesil arasında ortaya çıkan farklılıklara, yalnızlığa, oradaki Türk işçilerin politik duruşlarına yer veriyor. Kendisinin ve milyonlarca Türk vatandaşının benzer durumlardan etkilendiğini dile getiren Alagöz'ün, göç ve göçmenlik konusunda çok sayıda eserinin yanı sıra Almanya ve Türkiye'de 'yabancı işçiler' başlığıyla açtığı çok sayıda sergisi bulunuyor. Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapmasının ardından eserleri portre özelliğinden arınan Alagöz'ün oluşturduğu figürler, zamanla daha anonim bir boyut kazandı. Dolayısıyla sanatçının bu bakış açısı son çalışmalarını, bakılan objeye daha mesafeli, soyutlamanın, çizgisel değerlerin, motifin ön planda olduğu yapıtlar haline getirdi.

Mehmet Alagöz'ün 25'e yakın eserinin yer aldığı sergi, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar İKÜSAG'da ziyaret edilebilecek.