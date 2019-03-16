Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti

17 Ocak 2013'te hayatını kaybeden POSTA gazetesi eski başyazarı Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi Mehmet Ural Birand'ın ağabeyi hayatını kaybetti.
Birand'ın ölümü ise ailenin gazeteye verdiği ölüm ilanıyla ortaya çıktı.
BİRAND'IN ABİSİ VEFAT ETTİ
Mehmet Ural Birand'ın ailesi bugün gazetelere ölüm ilanı verdi. İşte acılı ailenin verdiği ilan: "Nil Birand'ın biricik eşi, Gamze Bilbay ve Neylan Devine'nin sevgili babası, Can Bilbay'ın Uva'sı, Merhum Mehmet Ali Birand'ın ağabeyi, Umur Birand'ın amcası, Tuğba Bilbay'ın kayınpederi, Tanzer Özses'in damadı, Merhume Mürvet ve Merhum İzzet Birand'ın oğlu, ailemizin büyüğü Mehmet Ural Birand 14 Mart 2019 tarihinde aramızdan ayrıldı.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Merhumun cenazesi 16 Mart 2019 (bugün) Zincirlikuyu Cami'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Erenköy Mezarlığı'na defnedilecektir."
Mehmet Ali Birand, Mehmet Ural, Magazin, Güncel