30.06.2019 15:43
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Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber geldi

Mehmet Ali Erbil

8 aydır hastanede tedavisi süren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber geldi. Ünlü şovmenin Salı günü hastaneden taburcu olacağı öğrenildi.

Evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil 'den nihayet beklenen haber geldi. Her geçen gün durumu iyiye giden ünlü şovmenin Salı günü hastaneden taburcu olacağı öğrenildi.

SALI GÜNÜ TABURCU OLUYOR

223 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil , zor günleri atlattı. Haftabaşı son tetkikleri yapılacak olan ünlü şovmen, bir aksilik olmazsa salı günü taburcu edilecek. Doktoru Jan Klod Kayuka , her şeyin yolunda gittiğini, Erbil 'in iyileşme sürecinin hızlandığını söyledi.

"BABAM GELİYOR AZ KALDI"

Erbil 'in kızı Yasmin de birkaç gün önce hastanenin bahçesinde babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı "Babam geliyor, az kaldı" notuyla paylaşmıştı.

Mehmet Ali Erbil , Erbil , Magazin

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