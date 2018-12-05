'Mehmet Ali Erbil Hayatını Kaybetti' İddialarına Ablası Son Noktayı Koydu

Yoğun bakımda tedavisi halen devam eden 61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medyada dolaşan 'Mehmet Ali Erbil hayatını kaybetti.' iddialarına son noktayı koyarak, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor." dedi.

"BİZDEN HABER ALMADIKÇA BAŞKA HABERLERE İNANMAYIN"

Instagram hesabından açıklama yapan Mehmet Ali Erbil'in ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, paylaşımına, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın." notuna ekledi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Maslak'ta özel bir hastanede tedavisine devam edilen ünlü şovmenin doktoru Jan Klod Kayuka, şovmenin durumu hakkında şunları söyledi: "Farklı bir şey yok. Gırtlağında bir delik açıldığı doğrudur çünkü vücudun daha rahat nefes alması için gerekli operasyondu. Biz de bundan sonra daha olumlu gelişmeler ümit ediyoruz. Şimdi metroyla hastaneye geçiyorum ve bir an önce kontrollerimi yapacağım. Ağızdan beslenemeyen biri için kilo kaybı normaldir; ancak 30 kilo verdiğine dair çıkan haberler yalan. Bizi duyuyor ve tepki veriyor ama böyle bir durumda sonuç için konuşamıyoruz."

Jan Klod Kayuka