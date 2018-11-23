23 Kasım 2018, 15:14
»»

Mehmet Ali Erbil'in Doktor Kardeşi Kötü Haberi Verdi: Durumu Ciddi, Kısır Döngüye Girdik

Bir aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in doktor olan kız kardeşi, Erbil'in akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden kısır döngüye girdiklerini söyledi.

Film setinde kaza geçirerek yoğun bakıma alınan ve 52 gün yoğun bakımda yattıktan sonra sağlığına kavuşan oyuncu Cem Özer'in iyileşmesiyle gözler 1 aydır yoğun bakımda yatan şovmen Mehmet Ali Erbil'e çevrildi. Erbil'in açıklama yapan doktor kardeşi, abisinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve artık kısır bir döngüye girdiklerini söyledi.

"KISIR DÖNGÜYE GİRDİK"

Uçankuş'a özel açıklama yapan Prof. Dr Yeşim Erbil,Cem Özer'in sağlıklı bir şekilde kameralar karşısına geçmesine çok sevindiklerini, aynısını Mehmet Ali için de umduklarını söyledi. Yeşim Erbil, abisinin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden durumun ciddiyetini koruduğunu, artık kısır bir döngüye girildiğini aktardı.

"SEVENLERİN DUALARIYLA ACILARI AZALDI"

Hala yoğun bakımda makinelere bağlı bir şekilde yaşam savaşı veren Erbil'in sevenlerinin duasıyla acılarının azaldığını düşünen Yeşim Erbil, Tüm Türkiye'den bu mübarek Cuma günü de dualarını beklediklerini ifade etti.

Nergis Kumbasar, Yoğun Bakımda Yatan Mehmet Ali ErbilNergis Kumbasar, Yoğun Bakımda Yatan Mehmet Ali Erbil'i Hatırlayınca Gözyaşlarına Boğuldu

Özlem YıldızÖzlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil Açıklaması: O Benim Kıymetlim

Bir Aydır Yoğun Bakımda Yatan Mehmet Ali ErbilBir Aydır Yoğun Bakımda Yatan Mehmet Ali Erbil'in Kızlarından Duygusal Paylaşım

Mehmet Ali ErbilMehmet Ali Erbil'in Doktor Kardeşinden Üzen Haber: Yeniden Solunum Cihazına Bağlandı

1 Aydır Yoğun Bakımda Tedavi Gören Mehmet Ali Erbil1 Aydır Yoğun Bakımda Tedavi Gören Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl?

Mehmet Ali ErbilMehmet Ali Erbil'in Doktor Kardeşinden Yeni Açıklama: Abim Uçurumdan Düşüyordu, İpi Tuttu

Demet Akalın, Yoğun Bakımda Olan Mehmet Ali Erbil İçin Takipçilerinden Cuma Duası istediDemet Akalın, Yoğun Bakımda Olan Mehmet Ali Erbil İçin Takipçilerinden Cuma Duası istedi

Cem Özer,Mehmet Ali Erbil,Erbil
23 Kasım 2018 Cuma 15:14



YORUMLAR (13)
MİSKİN: tüm fakirler,memdaliden hayırlı haberler bekliyoruz.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FUNDA: Memetalibeeeey yolculuk nereyee.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
YARGIÇ: AZ ÖNCE YEMENDE ÖLEN ÇOÇUKLARLA İLGİLİ HABER VARDI HEMEN YOK OLMUŞ MEMET ALİ HABERİ GELMİŞ TEŞEKKÜRLER TÜRK BASINI
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ANKARAGÜÇLÜ: Hovarda memetali bey
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
VATANSEVER: işim yokta böyle insana sağlığına kavuşması için dua edeceğim. Daha bu günlerine şükür etsin.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın