Mehmet Ali Erbil'in Doktor Kardeşinden Üzen Haber: Yeniden Solunum Cihazına Bağlandı

Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşmesi sonucu yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı. Erbil'in kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, 26 ekimde uyandırılmıştı. Bu sırada 16 yıldır tedavi gördüğü kaçış sendromunun yol açtığı septik şok reaksiyonunun baş göstermesi üzerine Erbil, 2 Kasımda yeniden uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.

"CAN SIKICI HABERİ VERİYORUM"

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında konuşan Dr. Yeşim Erbil, "Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımdasürpriz gelişmeler olabilir diye.

"SOLUNUM BOZULDU YENİDEN CİHAZA BAĞLANDI"

4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancakdün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir."