Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil, Gazetecileri Kandırmaya Çalıştı

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil önceki akşam Akmerkez'de kız arkadaşıyla kahve alırken görüntülendi.

"BEN O KIZ DEĞİLİM"

5 aydır hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in iyileşmeye başlamasıyla yüzü gülen Yasmin Erbil, hareketiyle şaşırttı, Erbil, fotoğrafları çekilince habercilerin yanına giderek, "Beni niye çektiniz?" dedi. "Herkes beni o kıza benzetiyor, ama değilim. Gerçekten benziyor muyum?" şeklinde sölzerine devam eden Erbil, gazetecileri kandırmaya çalıştı.

"BABAM ÇOK İYİ"

Ne yaptıysa başarılı olamayan Yasmin Erbil, "Babam çok iyi, tedavileri devam ediyor" diyerek, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi de verdi.