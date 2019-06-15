Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, derin dekolteli paylaşımıyla olay oldu

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, iddialı fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA ANNEDEN DESTEK

Yayın hayatına yeni başlayan TV100'de sunuculuk yapmaya başlayan Yasmin Erbil, program çekimlerden bir kareyi sosyal medya hesabında yayınladı. Derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Yasmin Erbil'in fotoğrafına anne Nergis Kumbasar'dan da beğeni geldi.

ÖVGÜ ALMIŞTI

Sunuculukta gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Düzgün diksiyonuyla Okan Bayülgen'den övgü almıştı.