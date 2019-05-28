28.05.2019 15:00
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mavi bikinisiyle havuz sezonunu açtı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, bikinili paylaşımıyla havuz sezonunu açtı.

Geçtiğimiz yılın son aylarını yoğun bakımda geçiren ve hala tedavisi devam edem mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, havuz başından yaptığı bikinili paylaşımla adından söz ettirdi.

SUNUCULUKTAKİ PERFORMANSIYLA BEĞENİLDİ

Yeni açılan kanal TV100'de sunuculuk yapmaya başlayan Yasmin Erbil, gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Düzgün diksiyonuyla Okan Bayülgen'den övgü alan genç sunucu havuz sezonunu açtı.

DÜZGÜN FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Erbil, mavi bikinisiyle havuz başında cesur poz vererek takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

"MALUM HAVA 30 DERECE"

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Erbil'e, Ramazan olduğu hatırlatınca, "Malum hava 30 derece" Yasmin Erbil, diyerek karşılık verdi.

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YORUMLAR (23)
AHHHH: kimsenin ahını almayacaksın bu zaman da!
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MÜFİT: Çirkinmiş bu
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HACI ABUZERİN OĞLU: AYNEN BATI GİBİ OLDUK, YAKINDA KESİN GEÇERİZ
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AYFER: Malum hava 30 cehennem acaba kac derece
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YETMİŞÜÇ: Bikinin sağında hafif boşluk var hayal gücüm devreye girdi gözümde canlandı
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