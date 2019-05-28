Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mavi bikinisiyle havuz sezonunu açtı

Geçtiğimiz yılın son aylarını yoğun bakımda geçiren ve hala tedavisi devam edem mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, havuz başından yaptığı bikinili paylaşımla adından söz ettirdi.
SUNUCULUKTAKİ PERFORMANSIYLA BEĞENİLDİ
Yeni açılan kanal TV100'de sunuculuk yapmaya başlayan Yasmin Erbil, gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Düzgün diksiyonuyla Okan Bayülgen'den övgü alan genç sunucu havuz sezonunu açtı.
DÜZGÜN FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ
Erbil, mavi bikinisiyle havuz başında cesur poz vererek takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.
"MALUM HAVA 30 DERECE"
Düzgün fiziği ile dikkat çeken Erbil'e, Ramazan olduğu hatırlatınca, "Malum hava 30 derece" Yasmin Erbil, diyerek karşılık verdi.
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