"Mehmet Ali Erbil Öldü" Haberlerinin Ardından Ablası Yeşim Erbil, Açıklama Yaptı

Yoğun bakımda tedavisi halen devam eden 61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medyada dolanan "Mehmet Ali Erbil öldü." haberleri hakkında açıklama yaparak, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor." dedi.

"BİZDEN HABER ALMADIKÇA BAŞKA HABERLERE İNANMAYIN"

Instagram hesabından açıklama yapan Mehmet Ali Erbil'in ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, paylaşımına, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın." notuna ekledi.