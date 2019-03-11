Mehmet Ali Erbil, Instagram Hesabından Yayınladığı Fotoğrafla Takipçilerini Heyecanlandırdı

Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından doktoru Jan Klod Kayuka ile fotoğrafını paylaştı.

ON BİNLERCE BEĞENİ ALDI!

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil'in Instagram hesabından paylaşılan sevenlerini heyecanlandırdı. 2016 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Erbil, "Doktorum Jan Klod Kayuka hep yanımda" notunu yazdı. Erbil'in paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının da nüksetmesiyle nedeniyle Ekim ayından bu yana hastanede tedavi görüyor.

Ali Erbil, Instagram Hesabından Yayınladığı Fotoğrafla Takipçilerini Heyecanlandırdı">

"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Kızı Sezin Erbil, ünlü şovmenin yaşamsal faaliyetlerinin normale dönmeye başladığını söyleyerek, "Artık konuşabiliyor, az da olsa yemek yiyor. Üstelik seçim yapmıyor, hastane yemeğinden bile tadıyor. İnşallah güzel günler göreceğiz" demişti. Doktoru Jan Klod Kayuka ise Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri vermişti: "Çok olmamakla birlikte ağızdan besleniyor. Ruh haline göre dönem dönem espri bile yapıyor."