Mehmet Ali Günaydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARABÜK OVACIK belediye başkan adayı olan Mehmet Ali Günaydın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARABÜK OVACIK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Ali Günaydın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARABÜK OVACIK adayı Mehmet Ali Günaydın kimdir? BTP KARABÜK OVACIK adayı Mehmet Ali Günaydın yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Ali Günaydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARABÜK OVACIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ali Günaydın OVACIK ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. OVACIK ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Mehmet Ali Günaydın adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

KARABÜK OVACIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.