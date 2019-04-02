Mehmet Ali Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi MARDİN büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ali Kılıç oldu. Saadet Partisi adayı Mehmet Ali Kılıç, MARDİN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MARDİN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi MARDİN büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ali Kılıç ile ilgili seçim sonuçları ve MARDİN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi MARDİN büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ali Kılıç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MARDİN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MARDİN aday yarışı ve MARDİN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MARDİN Seçim Bilgileri

MARDİN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 1.837 olduğu belirlendi.

MARDİN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 1.837 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MARDİN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 80,62 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MARDİN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 484.657 olduğu belirlendi.

MARDİN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 390.707 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi MARDİN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi MARDİN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ali Kılıç, MARDİN yarışında % 1,15 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mehmet Ali Kılıç toplamda 4.258 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Ali Kılıç Kimdir?

Mehmet Ali Kılıç, 1959 yılında Kızıltepe İlçesi Doyuran Köyü'nde doğdu. İlk ve ortaöğretimi Kızıltepe'de tamamladı. Mardin Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Kılıç, üniversiteyi Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlamıştır. Ayrıca İşletme Fakültesi'nde devam etmektedir. Kariyerine 1979'da eğitimcilikle başladı. 1987 yılına kadar Erzincan, Samsun ve Kırşehir illerinde öğretmenlik yaptı.

Siirt, Elazığ ve Karaman illerinde Milli Eğitim Şube Müdürü olarak çalıştı. 1993 yılında Harran Üniversitesi'nde Daire Başkanı olarak görev aldı. Üniversitede kariyerinde hızla ilerleyen KILIÇ sırasıyla; Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreterliği ve Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Harran Üniversitesi Genel Sekreteri olarak yükseköğretimin gelişmesinde önemli çalışmalar yürüttü.

2003 yılında Kamu İhale Kurumu'na araştırmacı olarak geçiş yaptı. 2005 yılında da Kamu İhale Kurumu Başkanlık Müşaviri görevine yükseldi. Halen bu kurumda görevini sürdürmektedir. Akademik Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ADAG) Üyeliği ve Harran Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. "Toplumu Doğru Okumak" için sivil toplum çalışmalarına öncelik veren KILIÇ, Sosyal Etütler Derneği (SETÜD ) Kurucu ve Genel Başkanı, Yeni Eğitimciler Derneği Genel Sekreteri, Güneydoğu Anadolu Kültür Derneği (GAP-DER) Kurucu Üyesidir.

Bu kuruluşlarda hazırlanan projelerin koordine edilmesinde etkin rol üstlendi. Sosyal Etütler Derneğinde Türkiye'nin farklı illerinde yüzlerce seminer ve eğitim çalışması gerçekleştirdi. Demokratik açılım kapsamında Kürt meselesi konusunda rapor hazırlattı. Avrupa Birliği sürecinde katılımcılık ve sivil toplumun etkinleştirilmesi faaliyetlerine ağırlık vererek projeler hazırladı.

Demokratik sistemin en temel unsurlarından olan "Sivil Anayasa" çalışmalarına ağırlık veren Kılıç, alanında sayılı akademisyenlerle birlikte 2007-2008 yıllarında "Yeni Anayasa Panelleri"ni gerçekleştirdi. Bu konudaki araştırmalarını bugüne kadar sürdüren Mehmet Ali Kılıç hazırladığı raporlarla yazılı basından da yoğun ilgi gördü.

İdarecilik alanındaki tecrübelerini yeni üniversitelerin gelişimini destekleyici faaliyetler ve görevlerle pekiştiren Mehmet Ali Kılıç, Mardin Artuklu Üniversitesi Vakfı Ankara Çalışma Grubu üyesidir. Mehmet Ali Kılıç, evli ve 4 çocuk babasıdır. Saadet Partisi 27. dönem Mardin 1. sıra milletvekili adayı oldu. Mehmet Ali Kılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi MARDİN büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.