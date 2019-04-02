Mehmet Ali Öğülmüş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ AFŞİN belediye başkan adayı olan Mehmet Ali Öğülmüş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ AFŞİN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Ali Öğülmüş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAHRAMANMARAŞ AFŞİN adayı Mehmet Ali Öğülmüş kimdir? BTP KAHRAMANMARAŞ AFŞİN adayı Mehmet Ali Öğülmüş yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Ali Öğülmüş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ AFŞİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ali Öğülmüş AFŞİN ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. AFŞİN ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Mehmet Ali Öğülmüş adlı BTP adayı toplamda 123 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.