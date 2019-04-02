Mehmet Ali Özkal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Osmaniye belediye başkan adayı MEHMET ALİ ÖZKAL oldu. HDP adayı MEHMET ALİ ÖZKAL, Osmaniye belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Osmaniye belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Osmaniye belediye başkan adayı MEHMET ALİ ÖZKAL ile ilgili seçim sonuçları ve Osmaniye belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Osmaniye belediye başkan adayı MEHMET ALİ ÖZKAL oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Osmaniye belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Osmaniye aday yarışı ve Osmaniye seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Osmaniye Seçim Bilgileri

Osmaniye belediyesi için toplam sandık sayısının 452 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi için açılan sandık sayısının ise 452 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Osmaniye belediyesi için katılım oranının ise % 79,83 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Osmaniye toplam seçmen sayısının ise 150.217 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 119.924 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Osmaniye Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ ÖZKAL Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Osmaniye belediye başkan adayı olarak gösterilen MEHMET ALİ ÖZKAL, Osmaniye yarışında % 3,63 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. MEHMET ALİ ÖZKAL toplamda 4.121 adet oy sayısına ulaştı.

MEHMET ALİ ÖZKAL Kimdir?

1956 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Ali Özkal, ilk orta ve lise öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. Ankara Eğitim Enstitüsü'nü bitirdikten sonra öğretmen olarak 25 yıl çalışan ve emekli olan Özkal, evli ve 2 çocuk babasıdır

HDP Osmaniye belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.