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Mehmet Ali Paşa'da 2 geçici güzergah oluşturuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 2 ayrı yolda yapılacak çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.

11.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:35
Mehmet Ali Paşa'da 2 geçici güzergah oluşturuldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 2 ayrı yolda yapılacak çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 2 ayrı yolda yapılacak çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturuldu. Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 2 ayrı yol İSU alt yapı çalışması nedeniyle kapatılacak. Çalışma kapsamında Mehmet Ali Paşa merkezi ile Kandıra Sapağı Demokrasi Bulvarı arasında kalan bölüm çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılacak. Araçlar, çalışma süresince bölgede trafiğe kapalı alan dışında kalan diğer alternatif güzergahları kullanabilecek. Geçici güzergah uygulaması çalışma süresince devam edecek. Bölgedeki ikinci çalışma ise Zincirlikuyu Caddesi'nde yapılacak. Zincirlikuyu Caddesi üst yapı çalışması nedeniyle kapatılacak. Bölgeyi kullanan toplu taşıma araçları için geçici güzergah oluşturuldu.

Toplu taşıma araçları geçici güzergah uygulaması kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Turan Güneş Caddesi'ni kullanacak. Araçlar çalışma süresince bölgede trafiğe kapalı alan dışında kalan diğer alternatif güzergahları kullanabilecek. Geçici güzergah uygulaması çalışma süresince devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zincirlikuyu, Kandıra, Araç, Güncel
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