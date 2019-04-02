Mehmet Ali Türkcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA ÇAMLIDERE belediye başkan adayı olan Mehmet Ali Türkcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ÇAMLIDERE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Ali Türkcan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA ÇAMLIDERE adayı Mehmet Ali Türkcan kimdir? BTP ANKARA ÇAMLIDERE adayı Mehmet Ali Türkcan yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Ali Türkcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA ÇAMLIDERE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ali Türkcan ÇAMLIDERE ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. ÇAMLIDERE ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Mehmet Ali Türkcan adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ÇAMLIDERE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.