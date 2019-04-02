Mehmet Ali Uçar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA KARATAY belediye başkan adayı olan Mehmet Ali Uçar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA KARATAY ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Mehmet Ali Uçar isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA KARATAY adayı Mehmet Ali Uçar kimdir? Bağımsız KONYA KARATAY adayı Mehmet Ali Uçar yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Ali Uçar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA KARATAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ali Uçar KARATAY ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. KARATAY ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Mehmet Ali Uçar adlı Bağımsız adayı toplamda 337 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Ali Uçar Kimdir?

Mehmet Ali Uçar, 1994 yılında Konya ili Karatay ilçesinde doğdu. orta öğrenimini İzzet Bezirci Ortaokulu'da tamamladı. Lise öğrenimni açıktan bitirdi. Ticarete atılan Uçar, kendine ait restoran işletmektedir.

İşletme yönetimi ve idare alanında profesyonel eğitim alan Uçar, siyasetle tanışması ise genç yaşlarda başladı.

Mehmet Ali Uçar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bağımsız Konya Karatay Belediye Başkan Adayı oldu.

KONYA KARATAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.