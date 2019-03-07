Mehmet Ali Uysal: Beni Terk Etme

Uysal' ın bir önceki İstanbul sergisi 2013'te Pi Artworks'un eski mekanı olan Mısır Apartmanı'nda yer almıştı. Resim (Painting) isimli bu sergide, galeri duvarına alçı tuvallerle müdahale eden sanatçı, 6 sene sonra İstanbul'da, yepyeni bir seri ile karşımıza çıkıyor.

2015 senesinde, Londra'da yaptığı BLOCK isimli sergiden hareketle gelişen Beni Terk Etme; ismini, Uysal, Paris'teki evinin duvarında yer alan Arjantinli sanatçı Nicolás Bacal'ın kara kalem işinden (Ne m'abandonne pas) alıyor. Beni Terk Etme sergisinde, "mekan" olarak çocukluğundan bugüne kadar değiştirdiği 14 evden bazılarını, ve bu evlerin belleğindeki hatıralarını kullanıyor.

Uysal'a göre hatıralar zihnin etkisi altındadır ve zamanla değişmektedir. Evdeki yaşanmışlığın, oranın belleğini oluşturduğunu ve mekan olarak "ev"in her şeyi kendiliğinden kaydettiğine inanır. 'Beni Terk Etme' için yarattığı işleri aracılığıyla bir süre sonra hatırlayamayacağı bazı anılarını not edip izleyiciyle paylaşıyor.

"Daha önce 14 farklı evde yaşadım. Çocukluğum, ergenliğim, üniversite yıllarım, yurtdışında yaşamaya başladığım yıllar... Yaşadığım evler, orada yaşarken geçirdiğim dönemlerdeki bazı anılarda kayıtlı. Kayıtlı derken, kaba bir kayıttan bahsediyorum; hem benim belleğimde hem de yaşadığım mekanların belleğinde... Ben değiştikçe hatıralarım da değişiyor. Duygusal olarak beni rahatlatsa da bazı/birçok anın kayboluyor olması bir telaşı da beraberinde getiriyor. Kötü şeyleri unutma uğraşı, çevresinde var olan birçok iyi şeyden de vazgeçme durumunu ortaya çıkarıyor ki bu durumun bir çoğumuzu ilgilendiren bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum" MehmetAli Uysal

İçerisinde bulunduğu mekanı dönüştüren, aynı zamanda izleyicinin mekan algısını manipüle eden ve yerleştirildiği alanı kendi malzemesiyle bütünleştiren geniş çaplı yerleştirmeleri ile bilinen Uysal'ın başlıca kamusal alan heykelleri; Türkiye, Belçika, İsveç, Meksika, ABD, Fransa, ve Monako da yer almaktadır .

Son kamusal alan projesi "Affinity" (Benzeşim), 2019'un Mart ayında, Abu Dhabi' de gerçekleştirilecek 'Dünya Engelli Olimpiyatları' açılışında, Abu Dhabi Kültür Bakanlığı tarafından halka açılacak.

Kaynak: Bültenler