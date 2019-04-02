Mehmet Ali Yaşar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR ERGANİ belediye başkan adayı olan Mehmet Ali Yaşar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR ERGANİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Ali Yaşar isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR ERGANİ adayı Mehmet Ali Yaşar kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR ERGANİ adayı Mehmet Ali Yaşar yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Ali Yaşar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR ERGANİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ali Yaşar ERGANİ ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. ERGANİ ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Mehmet Ali Yaşar adlı Bağımsız adayı toplamda 104 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR ERGANİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.