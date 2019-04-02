Mehmet Alpaslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP NİZİP belediye başkan adayı olan Mehmet Alpaslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GAZİANTEP NİZİP ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Alpaslan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız GAZİANTEP NİZİP adayı Mehmet Alpaslan kimdir? Bağımsız GAZİANTEP NİZİP adayı Mehmet Alpaslan yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Alpaslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP NİZİP belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Alpaslan NİZİP ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. NİZİP ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Mehmet Alpaslan adlı Bağımsız adayı toplamda 89 adet oy sayısına ulaştı.

GAZİANTEP NİZİP ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.