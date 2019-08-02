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Mehmet Altan: Anayasal sistemi yok saymak isteyen bir irade, devlet içinde fiilen çaba gösteriyor

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 21 ay tutuklu kalan ve 8 Ekim 2019 tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak olan Prof. Dr. Mehmet Altan dava sürecini RÖP programında euronews Türkçe’ye anlattı.

02.08.2019 14:21 Mehmet Altan: Anayasal sistemi yok saymak isteyen bir irade, devlet içinde fiilen çaba gösteriyor
Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 21 ay tutuklu kalan ve 8 Ekim 2019 tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak olan Prof. Dr. Mehmet Altan dava sürecini RÖP programında euronews Türkçe'ye anlattı.

İktisatçı Prof. Dr. Mehmet Altan, 30 yıllık yazarlık ve akademisyenliğin ardından 10 Eylül 2016 tarihinde "Darbe girişimine yönelik subliminal mesaj vermek, FETÖ'ye üyelik" suçlamasıyla gözaltına alındı. 22 Eylül 2016 tarihinde aynı suçlamayla gözaltına alınan ağabeyi gazeteci yazar Ahmet Altan ile gece yarısı kapıları kilitli bir nöbetçi mahkemede yargılandı ve tutuklandı. 30 yıl boyunca sürdürdüğü akademisyenlik görevi ise Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sonlandırıldı. Bu yargılama sırasında kamuoyu ilk kez Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği, "Hak ihlali var, gözaltına bile alınamaz" kararına ilk derece mahkemesinin uymadığına tanıklık etti. AYM kararının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de benzer karar vermesiyle tahliye olan Altan için 5 Temmuz 2016 tarihinde Yargıtay da, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak beraatına hükmetti. Yargıtay'ın beraat kararının ardından 8 Ekim'de görülecek duruşma için hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı. Avukatlarının itirazı üzerine ise bu karar kaldırıldı.
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Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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